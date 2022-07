Sanziana Buruiana are doua fiice superbe, Izabela și Antonia, in varsta de 6, respectiv 2 ani, pe care inca le alapteaza, chiar daca fiica cea mare urmeaza sa mearga la școala. Mai mult, nici nu are motive sa schimbe ceva, pentru ca și-ar dori sa intre in Cartea Recordurilor. In... The post Cand are de gand Sanziana Buruiana sa renunțe la alaptat: „Chiar o sa vorbesc cu cei de la Guinness Book!” appeared first on Tabu .