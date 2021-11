Când ar urma să vină valul 5 în România? Avertismentul specialiștilor Medicul Octavian Jurma considera ca in Romania numarul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2 va crește in decembrie. Acesta estimeaza ca valul 5 al pandemiei va incepe in februarie. „Unul dintre scenariile posibile dupa care poate evolua rata de infectare in Romania in continuare este o creștere lenta cu oscilații mari dupa minimul valului 4, care va fi probabil in timpul vacanței din decembrie cand testarea va cobori la minimele anului. Un alt scenariu mult mai sinistru este ca valul 4 este de fapt intarziat cu 2 luni in Romania (septembrie) fața de valul 4 din Franța sau Italia și va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

