- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca Vladimir Putin va renunta la „ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul.„De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de aceea Ucraina trebuie sa fie capabila sa respinga…

- Cancelarul german Olaf Scholz afirma ca, chiar dupa invazia Rusiei in Ucraina, convorbirile sale telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin s-au purtat "intotdeauna pe un ton prietenesc". In cadrul rubricii "Interviul saptamanii" de la postul public de radio Deutschlandfunk, care potrivit Reuters…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar, in timp ce in orasul Koln circa doua mii de membri ai diasporei ruse au…

- Rusia a redus aprovizionarea cu gaze prin conducta Nord Stream 1, o ruta cheie care alimenteaza Europa cu gaze rusesti, la doar o cincime din capacitatea sa, invocand probleme tehnice cu turbinele pentru gaze furnizate de Siemens Energy. Prima turbina, aflata in centrul unui impas energetic cu Occidentul,…

- Serviciul britanic de informatii al apararii considera ca dinamica Rusiei in razboiul din Ucraina va incetini in urmatoarele luni, pe masura ce armata sa isi va epuiza resursele, a declarat premierul britanic Boris Johnson. In comentariile publicate de cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, Johnson…