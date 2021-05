Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa inceapa vaccinarea adolescenților de peste 12 ani, daca varianta pentru copii a vaccinului Pfizer va fi aprobata in Uniunea Europeana, a declarat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de imunizare.

- Pfizer va solicita autorizație de urgența pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 2 și 11 ani, incepand cu septembrie 2021, relateaza The New York Times . Compania a mai declarat ca in mai 2021 va solicita aprobare completa pentru utilizarea vaccinulu i in cazul persoanelor…

- Compania germana BioNTech si partenerul sau american Pfizer au anuntat vineri ca au depus o cerere de autorizare in Uniunea Europeana a vaccinului lor anti-COVID pentru grupa de varsta 12-15 ani. Astfel, serul ar putea fi disponibil pentru imunizarea copiilor din luna iunie, relateaza AFP, citata de…

- Cand ar putea incepe vaccinarea copiilor, cu varste cuprinse intre 12 și 16 ani, in Romania: Anunțul lui Valeriu Gheorghița Agenția Europeana a Medicamentului ar putea acorda autorizație pentru vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 16 ani, in al treilea trimestru…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița susține ca vaccinarea adolescenților, cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe din trimestrul trei al anului in curs. Medicul militar Valeriu Gheorghița estimeaza ca in doua vaccinarea copiilor intre 12 și 15 ani ar putea…

- „Este cat se poate de clar ca este un vaccin sigur și eficient, inclusiv la grupa de varsta 12-15 ani și probabil ca se va dovedi la fel și la celelalte grupe de varsta. Noi estimam ca intr-o perioada de doua luni vom avea o autorizare oficiala atat de la Agenția Americana pentru Medicamente, cat și…

- Romanii care s-au vaccinat cu prima doza in alte tari pot face rapelul in țara. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a spus la Digi24, ca romanii care au primit prima doza de vaccin in afara țarii vor putea face rapelul in Romania. Totodata, medicul militar a explicat…

- Romania ocupa a 6-a poziție in Uniunea Europeana la campania de vaccinare anti-COVID, potrivit estimarilor realizate de Bloomberg și preluate de platforma RO Vaccinare. La nivel comunitar, pana la acest moment au fost administrate 21.120.988 de doze de vaccin. Media zilnica fiind de 656.227 de doze.…