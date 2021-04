Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Baciu, secretarul de stat caruia premierul i-a delegat atributiile interimare la Ministerul Sanatatii, a precizat ca Romania intra pe o panta descendenta a valului 3 al pandemiei de coronavirus, informeaza Antena 3.Andrei Baciu spune ca in acest ritm de la 1 iunie ne putem aștepta la o ridicare…

- Andrei Baciu, secretarul de stat interimar al Ministerului Sanatații, a anunțat situația actuala in care se afla țara noastra in contextul pandemiei de Covid-19, dar și data in care romanii se vor bucura de primele relaxari ale restricțiilor. Andrei Baciu susține ca in cel mai rapid timp, viața noastra…

- Relaxarea restrictiilor va fi posibila in aproximativ doua luni, mai exact pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, a spus Andrei Baciu, la un post TV."Este esential sa le putem oferi tuturor pacientilor din Romania, serviciile medicale de care au nevoie, pentru ca vedem ca acest virus are un impact extraordinar…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a anunțat ca spitalele din Romania vor avea inca 73 de paturi pentru terapie intensiva. Acestea vor fi folosite pentru bolnavii COVID in stare grava. Conform Mediafax, Andrei Baciu a declarat ca in prezent, in spitalele din Romania sunt 20 de paturi libere la secții ATI.…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat ca „urmare a dispozițiilor premierului Florin Cițu, principalul obiectiv a fost acela de a crește numarul de paturi de Terapie Intensiva pentru pacienții cu...

- Andrei Baciu, secretarul de stat in cadrul Ministerului de Sanatații, a vorbit in cadrul unei emisiuni la Digi24 despre vaccinul Johnson & Johnson. Acesta a precizat cand va veni in Romania și cum va fi administrat oamenilor. Mai mult, din luna aprilie, vaccinarea se va putea face și la medicii de familie.…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Romania va primi suplimentar 170.000 de doze de vaccin de la BioNTech-Pfizer, in luna martie. Premierul Florin Citu a precizat ca dozele suplimentare primite de la Pfizer vor permite extinderea capacitatii de vaccinare. „Vești fantastice pentru romani! Romania…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca are informatii ca la Timisoara ar fi fost redus numarul de paturi de la Terapie Intensiva și i-a cerut ministrului Sanatații sa faca verificari in acest caz, potrivit Opinia Timișoarei. De asemenea, premierul ii cere lui Vlada Voiculescu, ministrul Sanatații,…