Când ar putea fi gata cablul electric submarin România-Georgia. Va avea cel mult 1.500 MW și va transporta energie verde In ultima vreme s-a vorbit tot mai mult despre cablul electric care va traversa Marea Neagra, legand Romania de Georgia și transportand energie verde. Dincolo de declarațiile politicienilor, care este insa situația reala și ce capacitate va avea acesta? Am primit raspunsuri de la Zviad Gachechiladze, reponsabilul din Georgia cu acest proiect, ca director in cadrul operatorului de sistem din aceasta țara. Cablul submarin este momentan abia in stadiul de studiu de fezabilitate, care este realizat de o firma italiana, și la fel va fi și in 2024, a precizat Zviad Gachechiladze, director… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 februarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca tara sa – aflata in plin razboi in urma invaziei declansate acum aproape un an impotriva sa de catre Rusia, este gata sa ofere asistenta poporului turc ”prieten” in urma cutremurului care a lovit Turcia in cursul noptii de duminica…

- Rusia nu este de acord cu poziția Turciei, care a susținut „planul de pace” al președintelui ucrainean Vladimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat in cadrul unui briefing de catre reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Cunoaștem foarte bine aprecierea de catre Turcia…

- Bulgaria era aproape complet dependenta de gazele rusesti, dar cauta alternative dupa ce Moscova a intrerupt livrarile in aprilie, din cauza refuzului Sofiei de a plati in ruble.Conform noului acord pe 13 ani, Bulgargaz ar putea folosi terminalele GNL ale Turciei pentru aprovizionarea cu gaze, care…

- "In prezent, se lucreaza activ cu țarile care vor participa la implementarea acestui proiect, precum și cu consumatorii care au nevoie de gaz rusesc", a declarat Alexander Novak in timpul unui interviu acordat agenției ruse de stat TASS, anunța dailysabah.com. Piața europeana a gazului ramane "relevanta"…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a fost inceputul unui nou Razboi Rece, iar pentru a-i pune capat, este necesara incheierea unui nou acord intre Federația Rusa și Occident. Declarația vine din partea reprezentantului oficial al președintelui Turciei, Ibrahim Kalym, intr-un interviu acordat al-Jazeera,…

- Potrivit parchetului bulgar, 5 suspecti au fost arestati in total, in Bulgaria, pe langa cei trei moldoveni, fiind retinuti doi suspecti de origine araba. Cetatenii moldoveni ar fi avut rol logistic in organizarea atentatului, in urma caruia au murit 6 oameni si alti 81 au fost raniti. Duminica trecuta,…

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anunțat joi ca s-a ajuns la un acord pentru prelungirea cu 120 de zile a initiativei privind exportul de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters.„Decizia tocmai a fost luata la Istanbul. Natiunile Unite si Turcia raman garanti ai…

- Lucrarile la zacamantul de gaze din Marea Neagra al Turciei au fost accelerate, pentru a-l conecta la infrastructura nationala, a declarat sambata, 12 noiembrie, presedintele Tayyip Erdogan. Vorbind la inaugurarea unei conducte de gaze naturale in nordul provinciei Kastamonu, Erdogan a declarat ca forarea…