Când apare sezonul 4 al serialului Netflix Stranger Things Vești noi pentru fanii serialului Netflix Stranger Things. Se pare ca inca se lucreaza la sezonul 4, deci aceștia vor fi nevoiți sa mai aștepte inca un an pana cand vor putea urmari continuarea. Cele trei sezoane ale serialului Netflix Stranger Things au fost lansate in 2016, 2017 si 2019, iar in prezent, producatorii serialului de pe Netflix, Stranger Things lucreaza pentru cel de-al patrulea sezon. Acestia au dat inteles ca serialul se va inchieia ori cu acest sezon, ori cu urmatorul. Cand apare sezonul 4 al serialului Netflix Stranger Things La fel cum s-a intamplat și in cazul altor seriale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

