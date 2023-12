Când a apărut Moș Crăciun și care e rolul Coca-Cola în această poveste Cine a ajutat la crearea imaginii lui Moș Craciun in America de Nord? Mitul Coca-Cola este doar o mica parte din poveste. Multe aspecte ale sarbatorii americane de Craciun au fost importate din Europa și, in special, din Germania. Poate ca olandezii i-au dat numele in engleza, dar Moș Craciun ii datoreaza cea mai mare parte a imaginii sale actuale unui caricaturist politic german-american premiat. Reprezentarea a fost creata cu doar cațiva ani inainte ca artistul Thomas Nast sa creeze descrierea moderna acceptata a lui Moș Craciun in timpul Razboiului Civil și in anii care au urmat imediat. Ilustratorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

