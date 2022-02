Cancerul la copil: Un tratament cu laser contra efectelor secundare ale chimioterapiei La CHU (Centre Hospitalier Universitaire) din Toulouse este in studiu un nou protocol pentru a atenuarea efectelor secundare ale chimioterapiei la copilul oncolgic, in special a mucozitei, leziune inflamatorie ulcerativa la nivelul cavitații bucale. Țesutul mucos de la nivelul cavitații bucale este extrem de sensibil la factorii externi, inclusiv la chimioterapie și radiații. Aproape toți pacienții oncologici se confrunta la un moment dat cu apariția acestor leziuni ulcerative. Apariția acestor leziuni se adauga la numeroasele efecte ale chimioterapiei: varsaturi, caderea parului, stare de epuizare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

