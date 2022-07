Klaus Iohannis: Aproape 90.000 de ucraineni au rămas în România

Președintele Klaus Iohannis a transmis marți, 26 iulie, în mesajul din cadrul Conferinței ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romanias Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”, organizată de Guvernul… [citeste mai departe]