Premierul olandez Mark Rutte a declarat joi, in timpul vizitei sale la cancelarul Karl Nehammer, ca a constatat "un consens in formare" in UE, insa crede ca va fi nevoie de mai multe summituri ale UE pentru a rezolva aceste probleme. Cand s-a convenit asupra acordului UE-Turcia privind refugiatii in 2016, a fost mai usor, a declarat premierul olandez. Acum, a spus el, UE are o multitudine de probleme, inclusiv Schengen, Frontex, sistemul Dublin si repatrierile. "Trebuie sa ne intoarcem la regulile de la Dublin", a cerut Rutte, altfel "Schengen nu va supravietui", a avertizat premierul olandez.La…