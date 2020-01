Cancelarul Merkel se va întâlni cu preşedintele Erdogan la Istanbul Cancelarul german Angela Merkel va efectua pe 24 ianuarie o vizita la Istanbul, unde se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, transmite agentia DPA. Conflictul libian este asteptat sa domine agenda acestei vizite care urmeaza conferintei internationale de pace pentru Libia care se desfasoara la Berlin pe 19 ianuarie. Merkel si Erdogan vor discuta foarte probabil si despre conflictul din Siria, precum si despre situatia din Irak si relatiile cu Iranul. Problema migratiei este de asemenea asteptata sa se regaseasca pe agenda, la fel ca si aceea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

