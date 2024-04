Stiri pe aceeasi tema

- Opiniile lui Thierry Breton din mediile de socializare despre șefa sa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-au adus in conflict inclusiv cu președintele francez, Emmanuel Macron. Breton, comisar european pentru piața interna, a comentat public sprijinul cam slab pe care von der Leyen…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat ca a discutat cu liderii PPE, care au venit la Congresul de la București, inclusiv despre funcțiile de top din Europa. In urma discuțiilor, Ciuca arata ca președintele Klaus Iohannis are șanse serioase sa obțina una dintre funcțiile de top, adica șefia Comisiei…

- Actuala presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost desemnata joi, la Congresul PPE de la Bucuresti, candidata popularilor europeni pentru un nou mandat la sefia executivului comunitar. Candidatura ei a fost aprobata cu 400 de voturi pentru si 89 impotriva, din cele 489 de voturi valabil…

- "Impreuna am livrat prin Pactul privind migratia si azilul. Am intarit frontierele europene si vom continua sa facem acest lucru. Ne-am indeplinit obligatiile europene in trecut si o vom face si pe viitor. Dar noi, europenii, decidem cine vine in Europa si in ce conditii, si nu retelele de crima organizata…

- Zeci de protestatari, susținatori ai AUR, au forțat cordonul forțelor de ordine la Romexpo, acolo unde se desfașoara Congresul PPE. „Ursula, nu uita, Romania nu te vrea”, au scandat susținatorii AUR, in fruntea carora s-a aflat George Simion. Peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari, printre care…

- Ursula von der Leyen a intrat oficial in competiția pentru alegerea candidatului PPE la șefia Comisiei Europene, a anunțat marți eurodeputatul Siegfried Mureșan.„Este oficial: tocmai am acceptat, in Adunarea Politica a Partidului Popular European de la București, inscrierea Ursulei von der…

- Congresul Partidului Popular European (PPE) din 6-7 martie aduna in capitala Romaniei peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari, printre care se vor numara presedintele Comisiei Europene, presedintele Parlamentului European, sefi de state si de guverne.

- In perioada 6-7 martie, lideri europeni se vor la Bucuresti pentru Congresul Partidului Popular European. Unul dintre liderii care vor fi in capitala Romaniei va fi cancearul austriac Karl Nehammer, principalul opozant al intrarii Romaniei in Schengen. Incercam sa obtinem o negociere, daca tot vine…