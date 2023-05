Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anunțat intr-un interviu acordat pentru cotidianul german "Kolner Stadt-Anzeiger" ca intentioneaza sa aiba o convorbire telefonica „la momentul potrivit” cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre ceea ce se intampla in Ucraina.„Voi discuta din nou cu Putin, la…

- ”Toti sefii de stat trebuie sa asiste la summit, Insa, acum, avem bete-n roate din cauza mandatului de arestare al Curtii Penale Internationale (CPI)”, a declarat inttr-o conferinta de presa un purtator de cuvant al presedintiei sud-africane, Vincent Magwenya. ”Ceea ce impune asta sunt alte dispozitii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse pentru a analiza situatia de securitate din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, anexate in septembrie anul trecut de Rusia, desi pe teren le controleaza doar partial, relateaza…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand „contramasuri” si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o „atingere la securitatea” Rusiei, informeaza EFE si AFP.

- Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului Wagner și o figura-cheie din timpul invaziei ruse in Ucraina, a facut o declarație șocanta intr-un interviu acordat jurnaliștilor ruși și publicat de propria sa agenție de știri federala. Prigojin a sugerat ca exista deja planuri in desfașurare pentru a inlocui…

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa deschida doua cazuri de crime de razboi privind invazia Ucrainei de catre Rusia si urmeaza sa emita mandate de arestare pe numele mai multor persoane, potrivit unor fosti si actuali oficiali la curent cu aceasta decizie, care nu au fost autorizati sa vorbeasca…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…