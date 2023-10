Stiri pe aceeasi tema

- Trei sectii din capitala Varsovia au fost vizate de alerte cu bomba, in timp ce oamenii votau duminica, 15 octombrie, la alegerile parlamentare din Polonia, a declarat un purtator de cuvant al politiei, potrivit Reuters. Un barbat de 66 de ani a murit chiar in fața unei secții de votare, transmite portalul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat vineri drept „inacceptabil" asediul Israelului asupra Fasiei Gaza și l-a comparat chiar cu blocada Leningradului, de trei ani, din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Liderul de la Kremlin a comparat asediul asupra Gaza cu blocada nazista asupra…

- Germania a semnat joi un acord "istoric" cu Israelul pentru achizitionarea sistemului de aparare antiracheta Arrow-3, a anuntat ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, relateaza AFP si DPA.Sistemul Arrow, a carui livrare este asteptata in 2025, "va pregati apararea aeriana germana pentru viitor",…

- Discutiile despre pactul european privind migratia si azilul au inregistrat unele progrese joi, la reuniunea ministrilor de Interne din Uniunea Europeana. Germania, care pana acum a refuzat sa sustina textul, invocand motive umanitare, a fost de acord cu propunerea in cursul reuniunii de la Bruxelles.…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi, 21 septembrie, ca Rusia a fost criticata la Adunarea Generala a Natiunilor Unite si in Consiliul de Securitate al ONU, in conditiile in care Moscova continua sa fie izolata la nivel international din cauza razboiului din Ucraina, relateaza…

- Un rus a fost condamnat joi, 31 august, de catre justitia germana la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat ca a pregatit asasinarea unui disident, opozant cecen, relateaza AFP. Prezentat drept Valid D., el a fost gasit vinovat de faptul ca s-a declarat pregatit sa comita o crima si un ”act de violenta…

- In cadrul discuțiilor purtate astazi, au fost aprofundate temele abordate cu prilejul vizitei oficiale pe care premierul Marcel Ciolacu a efectuat-o la Berlin, la inceputul lunii iulie. Obiectivul comun este dinamizarea cooperarii economice in sectoare precum energia verde, infrastructura critica, digitalizare,…

- Operatorul polonez de conducte PERN a declarat ca a oprit pomparea printr-o sectiune a conductei Drujba, care transporta petrol din Rusia catre Europa, dupa ce a depistat sambata o scurgere, intr-o zona din centrul Poloniei, dar se asteapta ca livrarile sa poata fi reluate marti, transmite Reuters.…