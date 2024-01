Cancelarul federal german Scholz denunta ferm planurile extremistilor de dreapta de repatriere a imigrantilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat luni, 18 decembrie, ca a facut o forma ușoara de coronavirus si ca zilele urmatoare va lucra de la distanta, a relatat agenția germana de știri DPA, preluata de Agerpres.„In mod clar aceasta nu este o surpriza placuta. Cu cateva simptome, contez pe o forma usoara…

- Lideri politici din intreaga lume au adus un omagiu lui Henry Kissinger , care a murit joi la varsta de 100 de ani, informeaza agentiile internationale. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat joi memoria unui „om de stat intelept si vizionar”. „Numele lui Henry Kissinger este strans legat de o politica…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a avertizat marti concetatenii ca urmeaza „o noua realitate”, cu dificultati financiare din cauza crizei bugetare, „o catastrofa” provocata de Curtea Constitutionala, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- „Exista o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara” in Fisia Gaza, a declarat cancelarul german, Olaf Scholz, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, citat de Agerpres. Cancelarul german „a subliniat nevoia urgenta de a ameliora situatia…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a intalnit, vineri, la Berlin, cu cancelarul german Olaf Scholz. Ambii spera sa gaseasca un teren comun in ceea ce privește comerțul, migrația și apararea, in ciuda punctelor de vedere foarte diferite in ceea ce pr

- Cancelarul federal german Olaf Scholz a calificat marti drept ''absurde'' acuzatiile de fascism formulate recent de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la adresa Israelului, care duce din 7 octombrie un razboi impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas, informeaza AFP. Israelul este "o tara…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat duminica, la o dezbatere, ca se opune unei incetari "imediate" a focului in Fasia Gaza, in conditiile in care apelurile pentru o astfel de incetare a focului au crescut in intreaga lume in urma bombardamentelor armatei israeliene, conform Agerpres.''Recunosc…

- Cancelarul federal german Olaf Scholz a denuntat joi "cinismul" lui Vladimir Putin, a carui tara duce un razboi sangeros impotriva Ucrainei, dupa ingrijorarile exprimate de presedintele rus cu privire la victimele civile din conflictul dintre Israel si Hamas, informeaza AFP, conform AGERPRES."Vreau…