Un petrolier uriaș a blocat miercuri seara Canalul Suez timp de aproximativ 20 de minute, ceea ce ridica temeri privind o intrerupere a traficului maritim similara cu cea provocata de un incident la inceputul anului 2021, a anunțat Autoritatea Canalului Suez (SCA). Petrolierul Affinity V a eșuat in Canalul Suez timp de 20 de minute, […]