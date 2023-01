Canalul Bâstroe e un simbol al prieteniei 1. Cancelarul austriac a vizitat Bulgaria. Din elicopter. Zice ca a vrut sa vada care-i treaba la frontiera bulgaro-turca. Il intereseaza Schengenul, vrea sa ne ajute, e baiat bun. De fapt, a facut inspecția asta rasolita pentru a transmite un mesaj alegatorilor lui, care ne trateaza exact ca un inaintaș de-al lor cu mustața. In […] The post Canalul Bastroe e un simbol al prieteniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

