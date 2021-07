Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au daramat statui ale reginei Victoria si reginei Elisabeta a II-a in orasul canadian Winnipeg, pe fondul cresterii nemultumirilor in urma descoperirii ramasitelor a sute de copii in morminte nemarcate in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica…

- Presa britanica se intreaba daca Meghan si Harry au consultat-o pe regina Elisabeta sau daca i-au cerut permisiunea sa foloseasca porecla din adolescența Lilibet. Și daca cererea a fost facuta personal atunci cand Harry s-a intors in Marea Britanie pentru inmormantarea bunicului sau, ori in timpul unui…

- Parlamentul britanic si-a redeschis in mod oficial lucrarile marti dupa alegerile desfasurate saptamana trecuta in Anglia, Scotia si Tara Galilor, startul noii sesiuni fiind dat, conform traditiei, de discursul reginei Elisabeta a II-a, relateaza dpa. Suverana a mentionat cateva dintre…

- Printul Filip, sotul reginei Elisabeta a II a si cea mai indelungata consoarta a vreunui monarh britanic, a murit la varsta de 99 de ani, anunta NBC News. Philip a petrecut 65 de ani alaturi de regina, retragandu se din rolul sau public in 2017 si ramanand in mare parte departe de ochii publici.Peste…

- ​Jucatoarea româna de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, în optimile de finala ale turneului ITF de la Bellinzona (Elvetia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a învins-o pe Anna Bondar (Ungaria), cu 5-7, 6-1, 7-6(5), în turul secund, informeaza…