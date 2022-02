Canada. Vaccin contra Covid-19 pe bază de plante, în faza testelor finale Rezultatele unui vaccin impotriva Covid-19 pe baza de plante, pus la punct in Canada, atrag atenția specialiștilor. Vaccinul se afla in testul de faza III, radomizat, dublu orb, cu control placebo, efectuat in Argentina, Brazilia, Canada, Marea Britanie și Statele Unite. Schema de vaccinare presupune doua doze administrate intramuscular la interval de 21 de zile. Principalul scop al vaccinului este prevenirea simptomelor unei infecții cu SARS-COV-2. Persoanele contaminate au fost infectate in majoritatea lor cu varianta Delta (45,9%) și cu varianta Gamma (43,4%). In total, in studiu au fost incluse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

