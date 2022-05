Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a spus ca razboiul din Ucraina este inevitabil, "o chestiune de timp". "Obiectivele „operatiunii speciale" de protejare a Donbassului vor fi atinse, sunt nobile. O ciocnire cu fortele anti-ruse crescute in Ucraina era inevitabil, era doar o chestiune de timp", a declarat Vladimir…

- Tarile membre ale G7 (principalele state industrializate ale lumii) au anuntat joi noi sanctiuni economice impotriva Rusiei, printre care interzicerea oricaror noi investitii in sectoare esentiale, ca reactie la ”continuarea escaladarii razboiului” in Ucraina, relateaza AFP. ”Interzicem noi investitii…

- Statele Unite au anuntat miercuri noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia din Ucraina, vizandu-i direct pe membri de familie ai presedintelui rus Vladimir Putin si ai ministrului de Externe Serghei Lavrov, transmit AFP si dpa, citate de stiri.tvr.ro. Casa Alba a comunicat ca sanctiunile…

- Vladimir Putin a anunțat ca va lua sancțiuni drastice pentru rușii care sunt impotriva razboiului din Ucraina. Dupa ce liderul de la Kremlin a interzis Instagramul, pe fondul invaziei brutale a Ucrainei de catre Rusia, acum el a decis sa puna presiune și pe cetațenii ruși care scriu mesaje impotriva…

- Peste 30.000 de persoane – conform publicației Nexta – au semnat o petiție prin care se cere expulzarea fostei sportive, Alina Kabaeva din Elveția. De ce așa? De ce se face vinovata aceasta femeie, ca sa fie scoasa dintr-o țara? Pentru ca umbla vorba ca ea, altminteri o mare gimnasta, medaliata cu aur,…

- In aceasta dimineața, Uniunea Europeana a decis in mod oficial un nou set de sancțiuni impotriva Rusiei, fiind al patrulea pachet adoptat de UE de la inceputul razboiului in Ucraina, potrivit The Guardian. Noul set de masuri cuprinde, inclusiv inghețarea activelor și interdicția de calatorie pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi intentia de a-si continua ‘fara compromisuri’ ofensiva impotriva ‘nationalistilor’ in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza AFP. ‘Rusia intentioneaza sa continue fara…