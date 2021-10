Canada recrutează profesionişti din Gaming si VFX din România şi Balcani “Companiile tech din Montreal s-au aliat pentru a crea Journees Quebec Gaming & VFX, o initiativa unica pentru oportunitatile de recrutare la nivel mondial. Profesionistii din Romania si Balcani – interesati sa se mute la Montreal pentru a se alatura sectoarelor in crestere rapida de jocuri video, efecte vizuale si animatie – isi pot depune candidatura pana pe 12 noiembrie 2021. Aceasta este o oportunitate de neratat pentru profesionistii interesati de potentialul unei noi vieti in Montreal, incluzand aici un cost convenabil de trai, sisteme de sanatate si educationale puternice si un stil de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

