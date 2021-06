Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a reactionat luni in cazul descoperirii ramasitelor a 215 copii indigeni intr-o fosta scoala rezidentiala din Columbia Britanica, promitand un sprijin mai mare supravietuitorilor acestor institutii de invatamant.

- Premierul canadian Justin Trudeau a prezentat scuze oficiale joi pentru cei peste 600 de italieni internati in lagare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru prejudiciile aduse comunitatii italo-canadiene, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. "Ma ridic azi in fata Camerei (Comunelor)…

