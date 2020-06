Canada: Manifestaţii în provincia Québec împotriva rasismului şi violenţelor poliţiei Mii de persoane au manifestat duminica la Montreal si in alte orase ale alte orase din Quebec impotriva rasismului si violentelor politiei, denuntand astfel discriminarile rasiale din provincia canadiana, noteaza AFP.



O multime importanta - peste 10.000 de persoane potrivit unor estimari neoficiale - a defilat prin centrul Montrealului, scandand "Viata negrilor conteaza", "Fara justitie nu este pace", "Nu pot respira" sau "Asta trebuie sa inceteze".



Manifestatia, a doua la Montreal intr-o saptamana, s-a inscris in cadrul vastei miscari de protest provocate de moartea afro-americanului…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

