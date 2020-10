Canada: Libertatea de expresie îşi are limitele sale, consideră…

Premierul canadian Justin Trudeau a aparat vineri libertatea de expresie, apreciind totusi ca ea "nu este fara limite" si nu trebuie "sa raneasca in mod arbitrar si inutil" anumite comunitati, potrivit AFP.



"Noi am aparat intotdeauna libertatea de expresie", a afirmat Trudeau, ca raspuns la o intrebare despre dreptul de caricaturizare a profetului Mahomed, asa cum a facut-o revista Charlie Hebdo.



"Dar libertatea de expresie nu este nelimitata", a afirmat el intr-o conferinta de presa. "Noi trebuie sa actionam cu respect pentru ceilalti si sa cautam sa nu ranim in mod arbitrar…