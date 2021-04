Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul minoritar al Canadei condus de premierul Justin Trudeau a supravietuit luni seara unui vot de neincredere asupra bugetului in parlament, indepartand astfel perspectiva unor alegeri anticipate care sa fie convocate in aceasta primavara, informeaza marti AFP, potrivit Agerpres. Cu 178 de voturi…

- Vladimir Putin este „responsabil pentru tot felul de lucruri cumplite”, a comentat miercuri premierul canadian Justin Trudeau, fara a merge atât de departe încât sa-l numeasca pe președintele rus „ucigaș”, așa cum a facut Joe Biden, potrivit AFP.Trudeau,…

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2021 s-a incheiat cu un deficit de 3,69 miliarde de lei (0,33% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul Finantelor. In ianuarie 2020, bugetul consolidat a consemnat un deficit de 460 milioane de lei (0,04% din PIB).…

- Au fost 234 de voturi „pentru” si 170 „impotriva”. Parlamentul dezbate, la ora transmiterii acestei stiri, proiectul legii bugetului asigurarilor de stat pe 2021. Bugetul de stat e stabilit la venituri in suma de 173.700 miliarde lei, iar la cheltuieli 326.407 miliarde lei credite de angajament si…

- Parlamentul dezbate, luni, in ședința comuna, proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021. Coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR au reușit sa treaca bugetul de stat prin comisiile de specialitate in trei zile. Astfel, bugetul de stat, intra in dezbaterea plenului…

- Canada suspenda zborurile spre Mexic si Caraibe pana pe 30 aprilie, a anunțat premierul Justin Trudeau. Mexicul a avertizat ca masura ar putea declanșa o „criza economica profunda”. Companiile aeriene,...

- Mexicul a cerut Canadei sa revina asupra deciziei sale de a suspenda zborurile spre aceasta tara din America Latina, care ar putea provoca, in opinia sa, o "grava criza economica", scrie AFP. Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat vineri o noua inasprire a restrictiilor de intrare in…

- Mexicul a cerut Canadei sa revina asupra deciziei sale de a suspenda zborurile spre aceasta tara din America Latina, care ar putea provoca, in opinia sa, o "grava criza economica", scrie AFP. Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat vineri o noua inasprire a restrictiilor de intrare in Canada si…