- Generalul care coordona din noiembrie campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Canada, si-a parasit postul din cadrul Sanatatii Publice din cauza unei anchete militare care il vizeaza, a anuntat vineri Ministerul Apararii, noteaza AFP potrivit Agerpres. Fost comandant al misiunii NATO in Irak,…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, susține ca a crescut numarul persoanelor care se inscriu la centrele de vaccinare AstraZeneca. In fiecare zi sunt aproximativ 10 mii de inscrieri, a precizat Gheorghița. „Zilnic a crescut numarul de persoane care…

- De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinate peste 1,2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise luni seara de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (CNCAV). In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 43.558 de persoane.

- Premierul Florin Cițu a susținut, vineri, intr-o declarație de presa ca nu se poate discuta despre un pașaport de vaccinare, din moment ce suntem la inceputul campaniei de vaccinare și foarte puțini oameni sunt imunizați. ”Cand ești la inceputul campaniei de vaccinare, nu poți discuta despre un pașaport…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare ar trebui sa inceapa din luna martie. „Probabil ca in aprilie, undeva la jumatate lunii aprilie, vom incepe și a treia etapa de vaccinare. Vom pune in funcțiune…

- Aproape 90% din personalul vizat de prima etapa a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a fost imunizat, iar rezultatele se vad deja. Incidența imbolnavirilor in randul angajaților din sanatate s-a redus substanțial in ultimele saptamani, spune doctorul Valeriu Gheorghița, care a prezentat…

- Imunizarea personalului din invațamant este acum una dintre prioritați Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. FOTO: facebook.com/RO-Vaccinare. La mai puțin de doua luni de la debutul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, rezultatele indica faptul ca…