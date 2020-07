Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Servicii Frontaliere a Canadei (ASFC) "a pierdut urma" a doua treimi dintre cei 50.000 de straini vizati de un ordin de expulzare, a denuntat miercuri un raport de audit al parlamentului, informeaza joi AFP. Insarcinata cu aceste expulzari, ASFC nu mai are informatii despre 34.700 de…

- Canada pierde, pentru prima data, ratingul de top "AAA", din cauza crizei generate de pandemie Agentia de evaluare financiara Fitch a retrogradat miercuri, pentru prima data, ratingul Canadei de la "AAA" la "AA plus", din cauza deteriorarii finantelor publice, in urma crizei…

- Autoritatile sanitare canadiene au avertizat impotriva utilizarii medicamentelor antimalarice clorochina si hidroxiclorochina pentru prevenirea infectiilor cu noul coronavirus sau tratarea acestora, potrivit France Presse. "Clorochina si hidroxiclorochina pot duce la efecte secundare grave. Aceste medicamente…

- Un barbat inarmat a ucis mai multe persoane in noaptea de sambata spre duminica in provincia Nova Scotia din estul Canadei, printre victime fiind si un politist, transmite luni AFP citand surse ale politiei federale. Cel puțin 16 oameni au murit, printre care și atacatorul. Atacatorul e un barbat de…

- Ambasada Romaniei la Ottawa dorește sa va supuna atenției un material informativ extrem de util referitor la studenții straini in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19. Materialul este realizat de Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei și se adreseaza posesorilor…

- Irak a suspendat licența agenției de presa Reuters dupa ce aceasta a publicat o știre care afirma ca numarul cazurilor de infecție cu COVID-19 este mai ridicat decât cifrele oficiale raportate de autoritați, relateaza site-ul Reuters.Agenția de reglementare media din Irak a anunțat ca…

- Specialiștii in economie trag semnal dupa semnal de alarma insa autoritațile ii ignora cu nonșalanța. Romania economica risca sa se prabușeasca precum un castel de nisip, in condițiile in care autoritațile intarzie sa ofere soluții concrete la criza fara precedent care se instaleaza odata cu pandemia…