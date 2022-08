Retragerea prezervativului in timpul actului sexual sau pur și simplu absența acestuia fara consimțamantul celuilalt (stealthing) reprezinta crima sexuala in Canada, potrivit deciziei Curții supreme pronunțata vinerea trecuta, 29 iulie, transmite HuffPost. Este vorba despre o decizie importanta pentru femei și alte persoane care au relații sexuale cu barbați, a declarat Isabel Grant, profesoara de drept la Universitatea Colombia Britanica, specializata in violențe și agresiuni sexuale. Ea a precizat pentru Washington Post: Aceasta decizie are o semnificație internaționala. (…) Acum, exista o…