- Premierul din Ontario, epicentrul protestului impotriva masurilor anti-Covid din Canada, a declarat vineri stare de urgența in provincia sa din cauza demonstrațiilor „ilegale” care au loc de doua saptamani, informeaza Hotnews . „Vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca granița este redeschisa.…

- O nou punct de frontiera intre Canada și Statele Unite este blocat de protestatarii care se opun masurilor sanitare, a declarat joi poliția din Manitoba, la patru zile dupa blocarea Podului Ambassador din Ontario, informeaza News.ro . „Un protest care implica un numar mare de vehicule și echipamente…

- O nou punct de frontiera între Canada și Statele Unite este blocat de protestatarii care se opun masurilor sanitare, a declarat joi poliția din Manitoba, la patru zile dupa blocarea Podului Ambassador din Ontario, scrie AFP.„Un protest care implica un numar mare de vehicule și echipamente…

- Poliția din Ottawa a amenințat miercuri ca va aresta orice protestatar care blocheaza strazile, pentru prima data dupa 13 zile de proteste împotriva masurilor de sanatate care au paralizat capitala canadiana, scrie AFP.„Va sfatuim ca oricine blocheaza strazile sau ajuta pe alții sa le…

- Primarul din Ottawa considera ca situatia este „scapata de sub control” in orasul Ottawa, paralizat de mai mult de o saptamana de opozantii masurilor sanitare, și a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala canadiana. Protestele, care au debutat la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in…

- Primarul capitalei canadiene Ottawa, Jim Watson, a declarat „stare de urgența” pentru a putea gestiona situația fara precent provocata de camionagii care au blocat orașul pentru a protesta impotriva mandatului care ii obliga sa se vaccineze impotriva Covid-19, relateaza Reuters . „Protestul reflecta…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considera ca situația protestelor este scapata de sub control și a declarat situație de urgența in capitala Canadei. Protestele, care au inceput la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in alte orase mari canadiene in weekend, in timp ce zeci de camioane si protestatari…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a fost testat pozitiv cu COVID-19, potrivit unui anuntului facut de el pe Twitter, relateaza CNN. ”In aceasta dimineata am fost testat pozitiv cu COVID-19. Ma simt bine - si voi continua sa lucrez la distanta saptamana aceasta, respectand recomandarile…