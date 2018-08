Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care vor sa calatoreasca in Canada, ca sunt incendii puternice de padure, in provincia British Columbia si orasele Prince George, Prince Rupert, Kamloops si Cariboo, potrivit unui comunicat al MAE.

- Trei vloggeri de calatorie de pe YouTube și Instagram au murit, marțea trecuta, dupa ce au cazut intr-o cascada in Canada. Ryker Gabmble, Alexey Lyakh și Megan Scraper aveau un vlog care poarta numele ”High on Life” (”Drogat cu viața”) și au adunat peste 1,1 milioane de followeri pe Instagram și peste…

- Un numar de 14 picioare de om au fost descoperite pe o plaja din British Columbia, Canada, 13 dintre ele fiind incalțate cu adidași sau ghete de drumeție. Ultimul picior a fost descoperit zilele trecute de un barbat care se plimba pe Insula Gabriola. Laba piciorului era intr-o gheata de drumeție. Alte…

- "Investigatia vizeaza un posibil comportament anticoncurential ce consta in adoptarea unei strategii coordonate intre aceste companii, prin limitarea si intreruperea aprovizionarii pietei romanesti cu imunoglobulina umana normala, de catre aceste companii, cu scopul eliminarii taxei clawback si obtinerii…

- Zece producatori de energie fotovoltaica au depus o cerere de arbitraj impotriva Romaniei, la Centrul internațional de soluționare a litigiilor in materie de investiții (ICSID) din Washington, acuzand pierderi din cauza reducerii in 2013 a schemei de sprijin prin certificate verzi, scrie Business Review…

