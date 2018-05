Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…

- Un incident, catalogat de anumite surse drept atentat, a avut loc, in urma cu putin timp, in Canada, la Toronto, potrivit stiripesurse.ro. O camioneta a intrat in multime, pe trotuar, si a provocat ranirea a 10 persoane.Deocamdata atacatorul se afla in libertate.Incidentul a avut loc chiar in centrul…

- Un calator prins fara bilet in trenul IR 1746 Baia Mare – Bucuresti Nord a sunat la 112 si a anuntat ca arunca in aer garnitura. Incidentul a avut loc miercuri seara, in gara Ploiesti Vest, iar pasagerul a fost dus la sectia de politie pentru cercetari. „In urma unui control desfasurat de Politia TF…