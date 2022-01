Canabisul ar putea oferi o protecție neașteptată contra Covid-19 Potrivit cercetatorilor americani de la doua universitați din Oregon, canabisul conține acizi posibil eficace contra virusului SARS-COV-2, transmite Slate. In timp ce toata lumea este intr-o cursa contra cronometru de vaccinare pentru a ține sub control pandemia și de dezvoltare a noi trantamente preventive contra formelor grave, un nou element de lupta impotriva Covid-19 pare sa se alature. Potrivit autorilor de la Slate, cercetatorii americani au descoperit recent ca doi compuși din canepa (acidul canabigerolic, cunoscut sub numele CBG-A, și acidul canabidiolic, cunoscut sub numele CBD-A) ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

