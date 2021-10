Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul mondial de gaming Dota 2 se va desfasura in aceasta saptamana, la Bucuresti, pe Arena Nationala, dar fara spectatori, avand in vedere contextul pandemic, precizeaza consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu, potrivit agerpres.ro. "Incepand din aceasta saptamana, campionatul…

- FCSB a surclasat-o pe Dinamo cu scorul de 6-0 (4-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 8-a a Ligii I de fotbal. Aceasta a fost cea mai mare diferenta de scor inregistrata in "eternul derby" al fotbalului romanesc. Vicecampioana s-a impus…

- Nationala de fotbal a Romaniei, a continuat, marti dimineata, la Mogosoaia, pregatirile pentru meciurile din luna septembrie, din preliminariile Campionatului Mondial.Programul tricolorilor in septembrie - 2 septembrie: Islanda - Romania, ora 21:45, Laugardalsvollur (Reykjavik) - 5 septembrie: Romania…

- Consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu, membru in AGA la Termoenergetica, apreciaza ca sunt necesare fonduri suplimentare de la Guvern pentru Termoenergetica, dar ca discutiile in acest sens ar fi blocate din motive politice, scrie Agerpres . Intr-o postare pe Facebook , consilierul municipal…

- Nascut dupa anul 2000, Gabriel Burtanete este campion mondial la juniori la gimnastica masculina. Are un frate geaman, Robert, gimnast și el. Este foarte fericit ca a ajuns sa se antreneze la București, alaturi de Marian Dragulescu, idolul lui.

- Arena Nationala va gazdui in luna octombrie cea mai mare competitie internationala de sporturi electronice din acest an, cu premii in valoare de 40 milioane de dolari, din care 16% vor merge la bugetul Statului roman sub forma de impozite. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Nicușor…

- Vlad Voiculescu ii ia fața lui Nicușor Dan. Liderul USR-PLUS București anunța, inaintea edilului capitalei ca Bucureștiul a fost ales pentru organizarea campionatului internațional de gaming DOTA2. Voiculescu a repostat un mesaj FB al USR PLUS București: ”Gaming FTW: Aducem campionatul internațional…