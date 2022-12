Campionatul Mondial de Fotbal 2022: Portugalia – Elveția 6-1, în optimile de finală Nationala Portugaliei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal 2022, dupa ce a invins marti seara, scor 6-1, reprezentativa Elvetiei, in ultimul meci din optimile turneului final. Cu Cristiano Ronaldo rezerva, Portugalia a defilat in partida cu Elveția. Lusitanii au dedeschis scorul in minutul 17, prin Goncalo Ramo, iar Pepe a majosat diferența de pe tabela in minutul 33. Goncalo Ramos a reusit hat-trick-ul cu alte doua reușite, in minutele 51 si 67. The boy with the world at his feet #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/MGacSyoi5Y — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Marocului s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu 3-0 la loviturile de departajare, marti seara, pe Education City Stadium din Doha. Dupa timpul regulamentar de joc și dupa cele doua reprize adiționale,…

- Croația este cea de-a treia echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, dupa ce a trecut de Japonia la loviturile de departajare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Brazilia a reușit sa se califice in optimile de finala ale Cupei Mondiale dupa ce a invins Elveția, scor 1-0. Casemiro a reușit sa marcheze unicul gol al partidei in minutul 83, iar in urma victoriei, Brazilia a acumulat 6 puncte și s-a calificat matematic in optimile de finala ale turneului final.…

- Reusita lui Vinicius a fost anulata pentru ofsaid, dar Casemiro a semnat victoria cu un gol de kinograma Dupa 11 goluri in doua meciuri care nu promiteau nimic "avant la lettre" Brazilia si Elvetia promiteau focuri de artificii. Ce-a iesit pana la pauza? un soi de "brasoveanca" cu pasi inainte si…

- Reprezentativa Braziliei s-a impus la limita, scor 1-0, in partida sustinuta luni seara, pe stadionul „974” din Doha, in fata Elvetiei, contand pentru etapa 2 din Grupa G a Cupei Mondiale din Qatar. Golul victoriei cariocas a fost marcat de Casemiro, cu un sut de la 12 metri, plasat la coltul din stanga…

- Gerard Pique, celebrul fundaș al echipei FC Barcelona, a anunțat oficial ca se va retrage din fotbal in perioada imediat urmatoare. Gerard Pique a dezvaluit și care va fi ultimul sau meci, in culorile Barcelonei. Gerard Pique, campion mondial cu Spania in 2010 și dublu campion european, iși va pune…

- Unul dintre cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica SA vrea ca de anul viitor sa președintele Directoratului de la aceasta companie de stat. Mandatul de patru ani al președintelui Directoratului de la Hidroelectrica SA, Bogdan Nicolae Badea, se incheie in iunie anul viitor…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat dupa ce a fost reconfirmat in functie de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, ca a identificat 5 probleme la prima reprezentativa, pe care spera sa le remedieze. “Incredrea care mi s-a oferit ma onoreaza si, la…