Campionatul Mondial de Fotbal 2022: Brazilia s-a calificat în optimile de finală Naționala de fotbal a Braziliei a s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial 2022, disputat in Qatar. Reprezentativa Selecao a invins, luni seara, cu scorul de 1-0, selectionata Elvetiei, in grupa G a turneului final. In primele doua meciuri, brazilienii nu au primit niciun șut pe spațiul porții, la fel ca Franța la CM din 1998, cand a cucerit trofeul. Nicio alta echipa naționala nu a mai inregistrat o astfel de statistica, din 1966 incoace Prima ocazie de gol a partidei a avut loc abia in minutul 27, cand Sommer a respins voleul din cadere al lui Vinicius. Replica elvețienilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

