- Selectionata Spaniei, cvintupla campioana europeana de tineret, a castigat Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, dupa ce a smuls egalul cu Ucraina, 2-2, marti seara, pe Stadionul Giulesti din Bucuresti, informeaza Agerpres.Ucraina a condus de doua ori, dar ibericii…

- Bogdan Racovitan, capitanul nationalei U21, este dezamagit de eliminarea echipei Romaniei dupa faza grupelor a Campionatul European U21, anunța news.ro.„Din pacate este un sentiment negativ. Avem zero victorii, zero goluri. Nu am aratat bine deloc. Ne-am dezamagit pe noi, in primul rand, si pe toata…

- Louis Munteanu si Bogdan Racovitan au venit cu explicatii pentru dezamagirile de la EURO U21 2023. Chiar daca Romania a fost gazda, a fost eliminata din faza grupelor. Nu a reusit nicio victorie si niciun gol marcat la turneul final. Stefan Tarnovanu a fost degeaba „eroul” Romaniei U21 impotriva Croatiei…

- Romania U21 a remizat in ultimul meci de la EURO 2023, scor 0-0 impotriva Croației U21. Helmuth Duckadam acuza lipsa de curaj a „tricolorilor”. Duckadam l-a remarcat pe Ștefan Tarnovanu, MVP și in fața croaților, și a transmis ca reprezentativa de tineret are nevoie de un alt gen de selecționer. VIDEO.…

- Echipa nationala U21 a Romaniei a terminat la egalitate marti seara, la Bucuresti, scor 0-0, meciul disputat in compania echipei nationale U21 a Croatiei, in grupa A a Campionatului European U21. Echipa Romaniei incheie cele trei meciuri din grupa fara gol marcat.Romania a avut o prestatie mai buna…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), este vehement legat de felul cum selecționerul naționalei U21 a Romaniei, Emil Sandoi (58 de ani), a pregatit meciurile pe care naționala de tineret le-a jucat la Campionatul European. „Tricolorii” au fost eliminați dupa doua meciuri in…

- Romania U21 - Ucraina U21 0-1 » Spectatorii i-au cerut demisia selecționerului Emil Sandoi, 58 de ani, spre finalul partidei de la Campionatul European de tineret. Ultimul meci al Romaniei U21 este programat marți, de la ora 21:45, impotriva Croației U21. Fara punct in primele doua partide, „tricolorii”…

- Selecționerul naționalei Romaniei U21, Emil Sandoi (58 de ani), a hotarat sa nu se bazeze pe David Miculescu (22 de ani, extrema dreapta, de la FCSB), George Cimpanu (22 de ani, extrema dreapta, de la CSU Craiova), Marco Ehmann (22 de ani, fundaș central, de la Paralimniou) și portarul Otto Hindrich…