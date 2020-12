Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de handbal feminin 2020 incepe joi, 3 decembrie. Inainte de prima partida pe care o va disputa Romania, cu Germania, la Kolding, Cristina Neagu (32 de ani) a vorbit despre cum influențeaza pandemia de Covid-19 competiția. Campionatul European de handbal feminin se va desfașura intre…

- Romania se pregatește sa debuteze la Campionatul European de handbal feminin. „Tricolorele” se afla intr-o grupa din care mai fac parte Germania, Norvegia și Polonia. Va fi cel de-al 14-lea turneu final continental și se va desfașura in Danemarca, in perioada 3-20 decembrie 2020. Norvegia a renunțat…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va debuta, joi, cu Germania, la Campionatul European din Danemarca. Va fi a 13-a aparitie la un turneu final continental si are loc la 10 ani, de cand tot in Danemarca, tricolorele obtineau medalia de bronz, singura din panoplia sa. Cu lotul lovit de accidentari,…

- Selectionerul nationalei de handbal feminin Bogdan Burcea este convins ca România poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenta si cu disciplina tactica la Campionatul European din Danemarca.Ce spune selecționerul "România poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenta…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat componenta echipei nationale feminine pentru Campionatul European - EHF EURO 2020 (3-20 decembrie), din Danemarca, insa in lot nu se afla si pivotul Crina Pintea, testat pozitiv la noul coronavirus. ''Romania poate surprinde cu unitatea de grup, cu inteligenta…

- Polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Sibiu, desfașoara, miercuri, o acțiune pentru combaterea fraudelor informatice, in județele Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj și in municipiul București. Sunt in derulare…

- Pandemia de coronavirus dauneaza grav și afacerilor din satul lui Moș Craciun, scrie ansa . Din cauza restricțiilor de calatorie, localitatea Rovaniemi din nordul Finlandei, unde se afla casa lui Moș Craciun, nu a mai fost vizitata anul acesta de puhoaie de turisti venisi din toata lumea. In luna august,…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…