Romania a fost invinsa de Țarile de Jos, scor 28-29, in prima runda a grupei C de la Campionatul European de handbal feminin, conform gsp.ro.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Skopje, de campioana mondiala Olanda, scor 29-28 (14-12), in primul meci din grupa C a Campionatului European. Urmatorul meci, luni, cu campioana olimpica Franta.

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Olanda cu scorul de 29-28 (14-12), sambata seara, la Skopje, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru.

Selectionatele Norvegiei, detinatoarea titlului, si Suediei au debutat, vineri, cu victorii la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța Agerpres.

Vineri s-au disputat primele partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupele A si B. Victoriile au revenit echipelor Ungaria, Norvegia, Slovenia si Suedia. Romania va debuta in grupa C, sambata, in compania campioanei mondiale Olanda, informeaza news.ro.

Romania disputa astazi, de la ora 18:00, penultimul amical inaintea Campionatului European de handbal feminin. Adversara este Ungaria, intr-un meci disputat la Tatabanya. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și transmisa pe platforma de streaming Voyo. Campionatul European de handbal feminin este programat…

Nationala de volei feminin a Romaniei a invins duminica, in deplasare, reprezentativa Israel, scor 3-2, si incheie pe primul loc grupa A preliminara a Campionatului European din 2023. Tricolorele erau calificate la turneul final inca din etapa trecuta, potrivit news.ro.

Selectionata Romaniei a obtinut prima sa victorie in Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-19 din Macedonia de Nord, 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) cu Elvetia, luni, la Skopje, anunța agerpres.