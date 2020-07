Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Iranului s-a reluat pe 25 iunie, dupa patru luni de pauza. Prima vedeta din handbalul feminin romanesc depistata cu coronavirus. "Sunt acasa, nu prezint simptome, sunt OK!" "12 persoane - un medic al echipei si jucatori - au fost testate pozitiv", a anuntat agentia Irna,…

- Campioana Belarus la fotbal, Dinamo Brest, a confirmat luni ca mai multi jucatori sunt in carantina dupa ce au fost testati pozitiv la noul coronavirus, insa a cerut presei sa nu induca in eroare publicul in cu speculatii legate de numarul celor infectati, transmite Reuters. Presa locala…

- Clubul mexican de fotbal Cruz Azul a inregistrat a inregistrat 22 de cazuri pozitive la Covid-19, toate asimptomatice, dintre care opt la echipa profesionista masculina si 14 la echipa feminina, a anuntat Liga mexicana (Liga MX), citata de AFP. "Pe 24 iunie, noile teste de detectare a Covid-19 au fost…

- English Football League, care reprezinta ligile a doua, a treia si a patra din Anglia, a anuntat miercuri alte trei cazuri pozitive la Covid-19, provenite de la doua cluburi din Championship, esalonul secund, informeaza Reuters."Acei jucatori sau membri ai staff-urilor cluburilor care au fost…

- Echipa de fotbal AS Saint-Etienne, calificata in finala actualei editii a Cupei Frantei, a anuntat ca, in urma testarii personalului sau, au fost depistate cinci cazuri pozitive la noul coronavirus, trei dintre ele in cadrul efectivului sau de jucatori profesionisti, informeaza AFP. "Testele de depistare…

- Intre ultimele cazuri pozitive de COVID 19, raportate la nivelul județului, patru sunt de la un centru de batrani. E vorba de un angajat și trei beneficiari. La nivelul județului nostru s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 11 noi cazuri pozitive de COVID 19. Din nefericire, PATRU din cele 11 cazuri…

- Niciun caz pozitiv nu s-a inregistrat luni la clubul turc de fotbal MKE Ankaragucu, dupa a doua runda de testare la noul coronavirus, transmite agentia Anadolu.Ankaragucu a precizat pe site-ul sau ca jucatorii, staff-ul tehnic, conducatorii si angajatii au fost testati pentru a doua oara,…

- Vietnamul a raportat vineri doua noi cazuri de COVID-19, aducand numarul total al contaminarilor la 270, la o zi dupa ce aceasta tara asiatica a relaxat masurile de carantina, a informat Ministerul Sanatatii de la Hanoi, citat de Reuters, citata de Agerpres. Ambele cazuri noi sunt cetateni vietnamezi…