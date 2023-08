Stiri pe aceeasi tema

- Talentatul pugilist Șerban Stoica de la CSM Suceava va reprezenta Romania la Campionatul European de cadeți, care va avea loc in intervalul 15-22 august, la Maribor, in Slovenia. Sportivul antrenat de Andu Vornicu, care a cucerit recent titlul național la categoria 40 de kilograme, a participat ...

- Falticenencele Daria Silișteanu și Aissia Prisecariu s-au dovedit in mare forma la Festivalul Olimpic al Tineretului European, desfașurat pe parcursul saptamanii trecute la Maribor, in Slovenia. Inotatoarele antrenate de Andrei Pinticanu și Luis Lacatuș au cucerit cate doua medalii de aur. Daria ...

- Pugilistii romani Fabian Stroe si Matei Nastasiuc au castigat medaliile de aur, duminica, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Ploiesti, transmite Agerpres. Fabian Stroe l-a invins la puncte in ultimul act pe armeanul Aren Haratian (4-1), la categoria 56 kg. Matei Nastasiuc (cat. 80…

- Romania a ocupat locul al patrulea in clasamentul pe medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia), cu 9 de aur, 6 de argint si 5 de bronz, anunța Agerpres.Aceasta este cea mai buna performanta a Romaniei la o editie de vara a FOTE dupa cele…

- Sportivii romani au cucerit sase noi medalii, trei de aur, doua de argint, una de bronz, sambata, in ziua a patra a Campionatelor Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, scrie Agerpres.La junioare, in cadrul cat. 64 kg, Anca Georgiana Grosu a cucerit aurul la stilul aruncat, cu…

- Romania s-a clasat pe locul al cincilea la Campionatele Europene de atletism pe echipe, Divizia 2, joi, dupa trei zile de intreceri, in cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska.Romania, care avea ca obiectiv promovarea in esalonul de elita, a totalizat 344 de puncte, fiind devansata…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri…