Florida Panthers a invins in deplasare, cu scorul de 2-1 dupa prelungiri, formatia Carolina Hurricanes, in cel de-al doilea meci al finalei Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), disputat sambata seara.

- Simona Halep i-a multumit tehnicianului Patrick Mouratoglou pentru sustinere și spune ca va lupta pentru adevar pana la capat, dupa ce a fost acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau biologic”.

Denver Nuggets se afla un singur pas de calificarea in marea finala a campionatului profesionist de baschet (NBA), pentru prima oara in istoria sa, dupa ce a obtinut a treia victorie consecutiva in duelul cu Los Angeles Lakers pentru stabilirea castigatoarei Conferintei de Vest.

Pentru prima data in istoria Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, un ierarh a avut "curajul" de a ieși din canoane și de a se alatura unei "mode" impuse in ultimii ani.

Apar primele imagini de la explozia puternica care s-a auzit duminica dimineața in Pantelimon, județul Ilfov. O mașina care era alimentata intr-o stație GPL din Pantelimon a explodat. Un om a murit, iar altul a fost grav ranit.Mai multe instituții ale statului fac anchete dupa ce o mașina a explodat…

Liverpool, de 19 ori campioana a Angliei, este pe cale sa il transfere pe Alexis Mac Allister (24 de ani), mijlocașul argentinian al celor de la Brighton, campion mondial cu naționala „pumelor" in Qatar. Sud-americanul ar urma sa se alature gruparii antrenate de Jurgen Klopp (55 de ani) in fereastra…

Alexis Mac Allister (24 de ani) o va parasi pe Brighton la sfarșitul acestui sezon. Mijlocașul argentinian costa, potrivit cotidianului The Sun, 90 de miloane de euro și va fi obiectul licitației intre cei doi granzi din Premier League. Alexis Mac Allister nu va mai ramane la Brighton pana la finele…

Managerul clubului Liverpool, Jurgen Klopp, a comparat discutiile despre transferuri pentru sume exorbitante cu un copil de cinci ani care cere un Ferrari de Craciun, relateaza BBC. Comparatia lui Klopp a venit in contextul in care Liverpool ar dori achizitionarea mijlocasului Jude Bellingham, insa…