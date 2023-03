Campion de „import“ Sportivul sectiei de box a CSM Ploiesti, David Iulian Ilie, a „maturat” cu toti adversarii de la categoria „71 kg” la Cupa Romaniei la Box pentru Tineret si se intoarce de la Braila cu medalia de aur la gat! Nimeni altul decat fiul fostului campion national de amatori si campion intercontinental in versiunea IBF, Iulian „Cobra” Ilie, David a facut spectacol in competitie si a urcat pe prima treapta a podiumului dupa un parcurs cu patru victorii, toate obtinute fara mari emotii. In finala, el a trecut la puncte de favoritul categoriei, Alexandru Carare, campion national de juniori si medaliat cu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

