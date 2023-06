Campioanele de la Jocurile Mondiale Special Olympics de la Berlin, premiate de DGASPC Gorj

Stiri pe aceeasi tema

- Tinere din sistemul de protecție al DGASPC Gorj sunt campioane la Jocurile Mondiale Special Olympics de la Berlin. Locurile I și II la proba de aruncare a mini-suliței, la Jocurile Mondiale Special Olympics de la Berlin au fost caștigate de doua tinere beneficiare ale unor servicii sociale din subordinea…

- Consiliul Judetean Brasov vrea sa obtina finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru reabilitarea energetica a Complexului de servicii sociale "Magura" Codlea, apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilulului Brasov. Conform documentatiei tehnico-economice…

- Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia este singura unitate acreditata la nivelul județului Ialomița in care copiii cu dizabilitați beneficiaza de o multitudine de servicii menite sa le imbunatațeasca viața. Instituția se afla in administrarea Direcției Generale de Asistența…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Marianei Gioga, sef centru in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta Potrivit documentelor completate in iunie 2022, Gioga detine doar doua autoturisme, dobandite prin vanzare cumparare,…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Catalin Mihail Tutuianu, sef centru in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale lui Catalin Mihail…

- Copiii suspecti de autism sau care prezinta intarzieri de dezvoltare vor putea fi evaluati in mod gratuit de specialisti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, in perioada 2 - 7 aprilie, la Centrul de Consiliere si Asistenta Specializata pentru Copilul cu…

- Consiliul Județean Vrancea a finalizat reabilitarea cladirii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea din Bdul. Garii nr. 13 din Focșani, in mai puțin de un an, printr-un proiect finanțat din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

