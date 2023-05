Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a fost incoronata in acest weekend campioana Ligii a 3-a de fotbal feminin, la finalul unui sezon dominat de echipa din Trivale. Formația pregatita de Mihai Carstea s-a impus cu 5-2, in confruntarea de duminica, de pe propriul teren, cu FC Voluntari, din etapa cu numarul 4 a turului suplimentar…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 7-a din play-out-ul Ligii a II-a. Conform clasamentelor finale, Progresul Spartac si Metaloglobus Bucuresti se vor intalni, in dubla mansa, in barajul pentru mentinerea in esalonul secund.Politehnica Timisoara – Metaloglobus Bucuresti…

- Poli Timișoara, echipa din play-out-ul Ligii 2, s-a desparțit de antrenorul Octavian Benga. Echipa condusa de Costel Pantilimon va fi condusa de Paul Codrea, care ocupa funcția de director sportiv. Paul Codrea, noul antrenor de la Poli Timișoara „Drumurile dintre SSU Politehnica Timișoara și antrenorul…

- Universitatea Cluj și FC Argeș se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:00, in ultimul meci din runda inaugurala a play-out-ului Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Politehnica Timișoara continua fara pas greșit in elita feminina. Ieri, alb-violetele au obținut o noua victorie, prima pe teren propriu in 2023 a venit in compania celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, pe ”Știința”. Timișorencele au atacat de la inceput, dar deschiderea scorului s-a amanat dupa lovitura…

- Luni, 13 martie, la sediul FRF, a avut loc tragerea la sorți a programului play-off-ului și play-out-ului din Liga a 2-a . Echipele calificate in play-off CSA Steaua 40p. Politehnica Iași 40p. Oțelul Galați 36p. Unirea Dej 32p. Gloria Buzau 31p. Dinamo 31p. Programul primei etape de play-off Oțelul…

- Politehnica Timișoara se indreapta tot mai clar spre ”C” dupa un nou eșec in Liga 2. De aceasta data infrangerea nu e așa o mare surpriza prin prisma adversarului – Politehnica Iași fiind lider dupa succesul de pe ”Știința”, scor 3-1 (2-0). A fost un start lansat, de noi greșeli ale alb-violeților,…

- Sambata, 4 martie, Politehnica Timișoara debuteaza in play-off-ul Ligii I pe terenul echipei FC Carmen București. Fetele in Ghete pornesc din poziția de lider, avand șase puncte avans fața de adversara de maine și trei puncte fața de locul secund ocupat de FC Universitatea Cluj. Au fost șapte saptamani…