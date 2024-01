Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o rasturnare uimitoare de situație, Tottenham Hotspur a reușit sa respinga concurența celor de la Bayern Munchen pentru a-și asigura serviciile talentatului fundaș central Radu Dragușin, intr-o tranzacție de mare succes, in valoare de 30 de milioane de euro (25,8 milioane de lire sterline). Aceasta…

- Sorin Carțu (68 de ani) s-a declarat impresionat de Radu Dragușin (21), fundașul central roman pentru care lupta Bayern Munchen, Tottenham și Napoli. Radu Dragușin este cel mai important fotbalist roman al momentului, de departe cel mai valoros la nivel de cota de piața. Despre fundașul central legitimat…

- ​Radu Dragușin este dorit cu insistența de Tottenham Hotspur și Napoli, insa englezii sunt favoriți pentru obținerea semnaturii internaționalului roman. Genoa se ține tare și cere 30 de milioane de euro in schimbul acestuia.

- Intr-un articol recent, publicația italiana Il Corriere dello Sport a relatat ca Genoa, echipa din Serie A, a respins o propunere inițiala facuta de Napoli pentru achiziționarea lui Radu Dragușin, fundașul central roman aflandu-se, de asemenea, in vizorul echipelor Tottenham Hotspur și Barcelona. Conform…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) este printre cei mai curtați fotbaliști din Europa. Și are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Florin Manea, impresarul lui Dragușin, desemnat „Fotbalistul anului” in Ancheta Gazetei Sporturilor 2023, a declarat ca inca nu a fost informat…

- ​Agentul lui Radu Dragușin poarta negocieri cu mai multe cluburi din Premier League pentru transferul internaționalului roman. Tottenham Hotspur este principala favorita pentru a obține semnatura fotbalistului de 21 de ani.

- Radu Dragușin are parte de un sezon foarte bun in Serie A, iar in ultima etapa a marcat golul victoriei pentru Genoa in confruntarea cu Verona. Internaționalul roman a ajuns la un acord cu clubul pentru prelungirea contractului.

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central al celor de la Genoa, a devenit primul roman care marcheaza in tricoul Grifonului in Serie A dupa o pauza de 30 de ani. Bucureșteanul a fost decisiv in victoria cu Verona de pe teren propriu, scor 1-0, in runda cu numarul 12 din Serie A. Titular indiscutabil…