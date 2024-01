Antrenorul principal Sosene Anesi ramane alaturi de echipa de rugby Dinamo inca un an cu posibilitatea de prelungire pentru inca unul, a anuntat, vineri, campioana Romaniei. In varsta de 42 de ani, fostul international „All Blacks” a dus Dinamo la castigarea titlului national dupa o pauza de 15 ani, informeaza news.ro. ...