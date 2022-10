Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a debutat cu dreptul in Divizia A1, invingand in minimum de seturi, scor 3-0 (25-17, 25-19, 25-18) pe CSO Voluntari, in derby-ul etapei inaugurale a campionatului de volei feminin. Venita dupa decepția din Supercupa Romaniei, echipa din „Mica Roma’ și-a imbunatațit considerabil calitatea…

- Pietrica Neamț nu a constituit vreun impediment pentru CSU II din Suceava la meciul din cadrul etapei a VIII-a, prima a returului seriei A a Diviziei A de handbal masculin. Tinerii jucatori suceveni pregatițI de Vasile Boca și-au vazut liniștiți de treaba și au caștigat lejer cu 41-30, intr-o partida…

- Juniorii CSM Constanta au spart gheata in aceasta editie a Diviziei A. Cele doua echipe masculine de handbal din judetul Constanta care joaca in Seria B a Divizia A, CS Medgidia si CSM Constanta DivA, sustin miercuri, 26 octombrie, partidele din etapa a opta, prima a returului. Aflata pe locul doi in…

- Performanța istorica pentru echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Municipal Lugoj. Formația lugojeana, pregatita de Ugljesa Segrt, a cucerit Supercupa Romaniei la volei feminin, ediția 2022, primul trofeu din istoria sporturilor de echipa din Lugoj. CSM Lugoj a reușit, in debut…

- Prim-divizionara CSM Lugoj a inceput noul sezon voleibalistic intern cu o victorie de senzație, la Turneul Final Four al Supercupei Romaniei la volei feminin, care se desfașoara la Mioveni. In semifinalele Supercupei Romaniei, CSM Lugoj a invins cu 3-1 (25-22, 23-25,28-26, 25-23) pe CSM Volei…

- Carmen Arniceru, Denisa Bizdrigheanu și Maria Codreanu au fost cele mai bune marcatoare de pe teren in meciul cu CSM Sighetu Marmației, incheiat cu scorul 3 – 0 (29:9, 25:7, 25:16). Carmen și-a trecut in cont 14 puncte, Denisa 12, iar Maria 11 puncte. „O victorie este intotdeauna bine-venita, mai ales…

- In cadrul etapei a II-a a Diviziei A1 de volei masculin, CSM Suceava a evoluat sambata 15 octombrie in sala ”Dumitru Bernicu” contra formației U Cluj. Daca la primul meci care a avut loc in cadrul Cupei Romaniei, jucatorii gruparii gazda au fost extrem de timorați și au pierdut fara comentarii cu 3-0…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a caștigat la un gol diferența, scor 31-30 (18-14), primul meci disputat in fața suporterilor din actualul campionat al Diviziei A, in compania celor de la CSA Steaua București.Partida a fost foarte echilibrata, dar „panterele” au gestionat foarte bine ultimele…