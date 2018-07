Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, institutia de invatamant superior tehnic onoreaza si familia regala, in special contributiile acesteia la dezvoltarea invatamantului superior din Romania si a constructiei Palatului Universitar din Copou, prin denumirea oficiala „Carmen Sylva", pseudonimul sub care regina Elisabeta I a Romaniei…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a aprobat, luna aceasta, mai multe modificari la Codul Rutier. Una dintre ele se refera la obligativitatea administratorilor drumurilor de a presemnaliza aparatele radar prin panouri amplasate cu 500 - 2.000 metri inainte de acestea. Grupul Polițiștilor…

- Astazi ne-a parasit, la 92 de ani, un om remarcabil, care a adus multa onoare Campinei și țarii - veteranul de razboi Petre Purje. Un om care a luptat pentru Romania pe front, dar și in arenele competiționale. A cucerit trei titluri de campion mondial la popice (doua cu echipa și unul la dublu), avand…

- Peste 10.000 de persoane care isi doresc sa fie politisti, s au inscris la concursul de admitere, la scolile de politie, potrivit unui comunicat al MAI. Pana pe 15 iunie 2018, termenul limita de inscriere la concurs, pe cele 1.600 de locuri la scolile de agenti de politie s au inscris 10.363 de candidati:…

- In ultimii ani, piatra naturala castiga tot mai mult teren si in Romania in proiectele de amenajari – fie ca vorbim despre spatii la interior sau exterior. Tendintele scot tot mai mult in fata materialele naturale si...

- 150.000 lei este suma totala alocata și in acest an de la bugetul Campinei pentru finanțarea, pe baza de proiecte, a unor acțiuni organizate de asociațiile și fundațiile din municipiu. Finanțarea nerambursabila este acordata in conformitate cu prevederile Legii 350/2005. O comisie special constituita…

- Lidia Buble este una dintre cele mai populare cantarețe din Romania, care se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani. Nu doar pe plan profesional ii merge foarte bine, ci și pe cel personal, artista traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Razvan Simion. Deși se iubesc de ceva timp, se…

- Traian Petru Seviciu s-a nascut la 4 iunie 1936, la Timișoara. La 24 iunie 1969 a fost tuns in monahism la Manastirea Hodoș-Bodrog, primind numele Timotei, iar la data de 6 decembrie 1970, in urma aprobarii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, a fost hirotesit arhimandrit. La 15 decembrie…