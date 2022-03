Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in prima zi a Campionatului Național de Atletism pentru sportivi sub 20 de ani, Campina obținuse o medalie prin Ciprian Costache - aur și titlul național la aruncarea greutații (detalii, aici ), duminica, in a doua zi a intrecerilor, CSS ”Constantin Istrati” Campina a avut un singur sportiv…

- In acest week-end, la București are loc Campionatul Național de Atletism pentru sportivi sub 20 de ani. De la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, s-au aliniat la start in prima zi a intrecerilor trei sportivi, cea mi buna poerformanța fiind obținuta de Ciprian Costache,…

- La Bacau, a avut loc la finalul acestei saptamani Campionatul Național de Atletism in Sala pentru cadeți, sportivi sub 16 ani. CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, a fost prezent cu mai mulți sportivi la aceste intreceri, obținand și doua titluri de campion naațional. Iata…

- Pentru ca este primavara, pentru ca se apropie Ziua Internaționala a Femeii, am dorit sa aducem in fața dvs. doua invitate speciale, doua doamne remarcabile, care cu multa munca și pasiune ii indreapta pe copii spre performanța. Performanța in dans și performanța in sport, in atletism. Este vorba despre…

- La Campionatul Național de Atletism in Sala pentru seniori și tineret, desfașurat la București, CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, a fost reprezentat de un singur sportiv - Ștefan Gagiu, antrenor Jenica Bran, care a participat in proba de saritura in lungime.

- Foștii sportivi ai CSS ”Constantin Istrati” Campina, acum legitimați la CSM Brașov, Andreea Lungu și Marius Vasile, ambii pregatiți de Mihaela Marin, au incheiat Campionatul Național de seniori și tineret U23 de sala - sezonul 2022 urcand pe podiumul de premiere.

- A cazut cortina peste editia de anul acesta a Campionatului National de box U22, competitie desfasurata, timp de patru zile, la Brasov. Clubul Sportiv Navodari a participat la intreceri cu trei pugilisti, care au avut o comportare onorabila si au reusit sa se numere printre cei mai buni sportivi ai…

- La finalul acestei saptamani, la București, sportivii de la CSS ”Constntin Istrati” Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, au participat la prima etapa a Campionatului Național de Atletism pentru juniori sub 18 și sub 16 ani. Cea mai buna performanța a fost realizata de Ștefan Gagiu, la triplusalt,…